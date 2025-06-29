Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Haziran 2025 12:50
Torba yasa?

Haftaya meclise torba yasa gelecekmiş çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler de içeren yazıyor haber siteleri... Sizce doğum izni çıkar mı


Memocan68
Aday Memur
29 Haziran 2025 13:32

Dogum izni 10+10 hafta seklinde yapilacak dedi bi arkadas. İnsallah gelir


memurbey3535
Aday Memur
29 Haziran 2025 14:35

Mesai gunu 4 gune dussun. Ne dogum izninden bahsediyorsunuz kardesim

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