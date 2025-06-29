Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
29 Haziran 2025 13:18
Eş Durumu Tayini

Kendim sağlık bakanlığında çalışıyorum nişanlim ise özel sektörde. Nisanlimin calistigi ilde seneye 720 gün sigorta primi dolmuş olcak. Evlenip eş durumuyla nişanlimin şehrine gitmek istiyorum fakat birkaç yerde nikah tarihinin üstünden 1 yıl geçmeli diye okudum. Böyle bir şart var mi?

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