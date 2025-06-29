Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Haziran 2025 13:42
İl dışı ilişik kestikten sonra mehil süresi

İl dışı tayin oldum. Cuma günü ilişik kestim. Mehil süresi ilişik kestikten sonra mı başlıyor ve süresi ne kadar ?


murathan2123
Aday Memur
29 Haziran 2025 14:03

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde


bahçesaray
Şef
29 Haziran 2025 14:06
ikamet adresine tayin çıktı ise 1 gün ( yolluk yok), değilse 15 gün , yolluk var, resmiyeti bu.
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