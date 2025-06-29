Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Haziran 2025 13:55
Sağlık raporunun ilmi ve fenni yönden değerlendirilmesine dair hakem hastaneye randevu mu almalıyım?

Ben 1 gunluk rapor aldim onu da heyet hastanece degerlendirilmesi istenmis. Simdi ben adana şehir hastanesisaglik kurulundan mi randevu alacagim? Yoksa direkt gidebiliyor muyum? Daha ince basima boyle bi sey gelmemisti.

Cevaplariniz icin tsk ederim


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 15:06

Hakem hastaneyi siz değil kurum belirliyor. Onlar hangi hastane derse oraya gideceksiniz.

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