Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Haziran 2025 14:03
Geçici görev uzatma

01.07.2024 tarihinde geçici görevlendirmem gelmişti 02.06.2025 te uzatmak için dilekçe verdim ama hala cevap gelmedi herhangi bir sorun olur mu?

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