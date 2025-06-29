Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2025 15:42
NakliyeBizden.com mağdur etti

İstanbul?dan Şanlıurfa iline nakliye hizmet almak için memurlar netin reklamında bulunan nakliye bizden.com isimli firma ile günler öncesinden anlaştım eşyalar dün yani 28 Haziran günü yüklenecek şekilde anlaştık. Bugün 29 Haziran hala abi eşya çok bilmem ne şeklinde binbir türlü bahane ile müsait kamyon yok denerek beni oyaladılar. sevgili meslektaşlarım bu firma ile sakın çalışmayın siz de benim gibi mağdur olursunuz hem maddi hem manevi


suat pol
Aday Memur
29 Haziran 2025 15:51

Nakliyeci lerin hepsi aynı iyisi yok


the back of furkan
Şube Müdürü
29 Haziran 2025 16:17

sözleşme var mıydı

Toplam 2 mesaj

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