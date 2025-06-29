Kamuda yaş sınırı kaldırılır mı acaba çalışmak yada çalışmamak paradoksu?

biliyorsunuz yakın zaman da adalet bakanlığından yaş 35 ten iptal edildi.

acaba genel alımlarda da b grubu kadrolarda bu iptal olur mu acaba ?

Ufaktan bi çalışmaya gireyim diyorum 2026 ya kadar Allahu alem belki değişir..

bir taraftan boşver diyorum boşa emek veririm diyorum kararsız kaldım ne dersiniz ?