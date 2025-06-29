KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
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29 Haziran 2025 15:50
Kamuda yaş sınırı kaldırılır mı acaba çalışmak yada çalışmamak paradoksu?

biliyorsunuz yakın zaman da adalet bakanlığından yaş 35 ten iptal edildi.

acaba genel alımlarda da b grubu kadrolarda bu iptal olur mu acaba ?

Ufaktan bi çalışmaya gireyim diyorum 2026 ya kadar Allahu alem belki değişir..

bir taraftan boşver diyorum boşa emek veririm diyorum kararsız kaldım ne dersiniz ?


SkuLL059
Aday Memur
29 Haziran 2025 18:07

Genel alımdan kasıt nedir tam anlayamadım 2 hafta önce kırklareli üniversitesi yaş sınırsız destek personeli alımı yaptı.Şuanda dicle üniversitesi lisans , önlisans , liseden 1 er adet yaş sınırsız koruma güvenlik görevlisi alımı açık.

Merkezi atamaya yaş sınırı getirilmedi.Çıkan haberler Kpssden hiç haberi olmayan bir gazeteci tarafından yapıldı.Tüm haber siteleri kopyala yapıştır yaptı.Kpss işin içinde olaya hakim tüm kpss danışmanları B grubunu kapsamadığını defalarca söyledi.

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