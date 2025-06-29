Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
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29 Haziran 2025 15:52
Mühendis ders anlatır mı?

Merhabalar, aklıma takılan bir kaç konuyu sizlere danışmak istiyorum. Merkezi atama ile mühendis unvanı ile atandığım bir KİT kurumu, eğitim merkezi olarak çalışıyor. Kurumda eğitim işlerine bakan teknik öğretmenler ( sonradan mühendislik tamamlayanlar var) ve tekniker ve teknisyenler var. İlk kez mühendis olarak alıma çıkmış. Ben herhangi bir formasyon benzeri bir eğitim almadım ki alsam Meslek lisesinde öğretmen olurdum. Ders vermek istemiyorum bu sebeple tayin almak istiyorum fakat iki yıl boyunca tayin talebinde bulunamıyorum. Bununun konusu açıldığında ayrılman biraz zor şeklinde konuşuldu. Unvanım dışında çalıştırılma sebebiyle tayin alabilir miyim ve bu süreç boyunca ders anlatıp iki yıl boyunca beklemek mi zorundayım ?

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