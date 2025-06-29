Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10

Son Sayfa

29 Haziran 2025 16:00
Formula 1 2025 sezonu

Şu anda Avusturya GP başlamak üzere. Bu yarışı kim kazanır ve sezon sonunda kim şampiyon olur.

İlk tahmin benden. Bu yarışı Norris kazanır ve sezon sonunda da şampiyon olur.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:04

Yarış olaylı başladı Sainz formasyon turunda aracı hareket ettiremedi. Sonrasında araç hareket etti. Şimdi gruba yetişmeye çalışıyor.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:06

Sainz'in aracı yanıyor. Sainz için yarış başlamadan bitti.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:06

Sainz'in aracında ki hasar için formasyon turu sonrasında yarış başlatılmadı. Araç yandı. Yarış yönetimi yeni formasyon turunun yerel saat ile 15:15'te olacağını açıkladı.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:21

Red Bull pilotu Verstappen ile Mercedes pilotu Antonelli ilk turda kaza yaptı. Güvenlik aracı girdi. Her iki pilot için yarış burada bitti.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:24

Yarış başlamadan Sainz, yarışın ilk turunda Verstappen ve Antonelli yarışa veda ettiler. Şu an üçüncü tur güvenlik aracının arkasında devam ediyor.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:25

Güvenlik aracı çıktı yarış yeniden başladı. Norris, Piastri, Leclerc ve Hamilton sıralaması var. McLaren'ler kaçıyor, Ferrari'ler kovalıyor.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:28

6. tur da en hızlı tur Norris'ten geldi. Piastri ilk sırayı ele geçirmek için takım arkadaşı Norris'e atak yapıyor.

Bu arada DRS aktif hale getirildi.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:29

Mc Laren pit duvarı yarışma konusunda karar sizin dedi. Pilotlar serbest bırakıldı. Heyecanlı bir yarış bizi bekliyor. Piastri daha hızlı gibi.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:32

Piastri düzlüklerde Norris'e yaklaşırken, Norris virajlarda Piastri ile arasını açıyor. Yarışın dokuzuncu turu. Orta sıralarda Albon Gasly'i geçerek 6. sıraya yerleşti.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:33

Norris ile Piastri arasında ki fark 0,233 saniye. Saniyenin onda ikisi fark var. 11'inci tur.

Her iki pilot şu anda yarışıyor. Bir Norris bir Piastri öne geçiyor.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:34

Norris şimdilik yerine koruyor. 12'inci tur ama işi kolay değil. Piastri gözünü liderliğe dikti.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:36

İlk pit Gasly'den geldi. 13'ncü tur.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:37

Albon, Colapinto, Hulkenberk, beastry pite giren pilotlar.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:38

Piastri en hızlı turu ele geçirdi. Norris Piastri'ye geçiş imkanı vermemek için uğraşıyor. İki pilot arka tarafla arayı açıyor.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:40

Norris ile Piastri amansızca yarışırken aklıma 2010 İstanbul GP'de ki Vettel ile Mark Webber kazası geldi.&nbsp;


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:42

Red Bull'un kalan tek pilotu Tsunoda 10'ncu sırada. Red Bull Verstappen'in yanına onu zorlayacak bir pilot bulamıyor bir türlü.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:44

Williams'da Sainz'dan sonra Albon da yarış dışı kaldı.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:45

Piastri Norris'i geçmek isterken büyük bir blokaj yakaladı. Turun sonunda Norris pit'e girdi. Piastri devam ediyor.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:46

Norris son ön lastik takılırken sorun yaşadı yaklaşık yarım saniye kaybetti. Piastri pite girmek yerine temiz havada performansı görmek istiyorum dedi. Yarışa devam ediyor. Pite girmedi henüz.


E.Kayı Han
Editor
29 Haziran 2025 16:47

Norris sert lastikleri taktı. Piastri hala pite girmedi. 23'ncü tur.

Toplam 29 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Formula 1 2025 sezonuFenerbahçe -1907Gizli galatasaraylı

Sözlük

melamilik 2 Bugün olanlar 2 prison break 2 ne gereği var 1 bildirim seslerini kapatmak 3 7 kapı 4 Sözlükte sohbet edememek 3 Sevmek 1 Psikolojisi bozuk olanlara bir nasihat yazalım 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Teknolojiyle Gelen Tehlike: WhatsApp Suikast Hattı OlduİBB Yolsuzluk Soruşturmasında ifade veren şüpheliden 'mal kaçırma' iddialarıSürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası VarKGK İstanbul'da Üyeleriyle Yaz Buluşmasında Bir Araya GeldiRusya: Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile petrol rafinerilerini vurduk

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!