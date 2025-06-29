Refakat İzni Ve Atamaya esas

S.a K/a kolay gelsin. Eşim yüzde 92 tam bağımlı engelli ve şuan hamile refakat izni almak için herhangi bir bahaneye gerek varmı ? Görme duyusu yarım metre olduğu için yüzde 92 engelli tam bağımlı raporu mevcut üzerine hamile olduğu için işlerini kendisi halledemiyor ilk defa refakat iznine başvuracağım için konu hakkında net bilgi sahibi olamadım daha önce bu sebepten refakat izni alan varmı. Eşimin engel durumunda dolayı ankarada tedavi görmesi gerekiyor tayin daireyi aradığımda ankarada tedavi görmesi gerek şeklinde doktor onaylı bir yazı getirirsen tayin ederim dedi yoksa iki doğu görevini bitirdiğin için herhangi bir 1 veya 2 bölgeye tayin edebilirim dedi. Bu konuyla ilgili daha önce atamaya esastan dolayı tayin isteyen varmı ?