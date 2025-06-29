Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


29 Haziran 2025 16:53
Refakat İzni Ve Atamaya esas

S.a K/a kolay gelsin. Eşim yüzde 92 tam bağımlı engelli ve şuan hamile refakat izni almak için herhangi bir bahaneye gerek varmı ? Görme duyusu yarım metre olduğu için yüzde 92 engelli tam bağımlı raporu mevcut üzerine hamile olduğu için işlerini kendisi halledemiyor ilk defa refakat iznine başvuracağım için konu hakkında net bilgi sahibi olamadım daha önce bu sebepten refakat izni alan varmı. Eşimin engel durumunda dolayı ankarada tedavi görmesi gerekiyor tayin daireyi aradığımda ankarada tedavi görmesi gerek şeklinde doktor onaylı bir yazı getirirsen tayin ederim dedi yoksa iki doğu görevini bitirdiğin için herhangi bir 1 veya 2 bölgeye tayin edebilirim dedi. Bu konuyla ilgili daha önce atamaya esastan dolayı tayin isteyen varmı ?


Halkadami89
Şef
29 Haziran 2025 17:31
Retinitis Pigmentosa mı?

dalinda
Aday Memur
29 Haziran 2025 17:32

glokom hocam beyin ile göz arasındaki damar ince tedavisi yok

Halkadami89, 47 dk. önce
Retinitis Pigmentosa mı?

Halkadami89
Şef
29 Haziran 2025 17:33
Direkt tayin ederler. Geçmiş olsun. Saygılar.

dalinda
Aday Memur
29 Haziran 2025 17:34

sağolun hocam saygılar

Halkadami89, 45 dk. önce
Direkt tayin ederler. Geçmiş olsun. Saygılar.
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