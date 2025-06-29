amasya mi tokat mi

Arkadaşlar bu sene hiç açılmadı ama seneye tercih verecek olsanız merkez olarak hangi şehri önerirsiniz. buralarda yaşayanlar veya fikri olanlar paylaşabilir mi

Arkadaşlar bu sene hiç açılmadı ama seneye tercih verecek olsanız merkez olarak hangi şehri önerirsiniz. buralarda yaşayanlar veya fikri olanlar paylaşabilir mi