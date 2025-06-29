KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Haziran 2025 17:58
KPSS 2024 Elektrik Elektronik Teknolojileri Öğretmenliği

KPSS 2024 puanı ile mülakata çağrılan elektronikteki 33 elektrikteki 42 kişiyi yani toplamda 75 kişiyi sosyal medya grubumuza bekliyoruz. özelden yazanlara telegram linki atılır

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