Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Haziran 2025 18:05
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINIZ NASIL GEÇTİ

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINIZ NASIL GEÇTİ

Çok Yazılan Konular

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriMemur temmuz zam oranıAli Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?Temmuz 2025 zam oranıKamu işçisi zam teklifi ;)Torba yasa?İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Çok borcum var napıcam?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBanka Promosyonu Anlaşmaları Ne durumda?

Sözlük

Vedalaşmadan gitmek 1 kartuş 2 duygu 1 crops35 1 akrostiş 3 hiçbir şey olmamış gibi davrananlar 1 7 kapı 4 lanet 2 melamilik 2 aşk denen şey 2

Son Haberler

Teknolojiyle Gelen Tehlike: WhatsApp Suikast Hattı OlduİBB Yolsuzluk Soruşturmasında ifade veren şüpheliden 'mal kaçırma' iddialarıSürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası VarKGK İstanbul'da Üyeleriyle Yaz Buluşmasında Bir Araya GeldiRusya: Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile petrol rafinerilerini vurduk

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!