Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2025 19:34
memurlar.net haber yapar mısın?

polis iki milyon tweet atarken memurlar net neden haber yapmıyo polis de memur sonuçta. ve burası memurlar net..


babanicolas
Memur
29 Haziran 2025 19:39
burası hükümete yakınlığı ile bilinen tarafsız bir haber sitesi

babanicolas
Memur
29 Haziran 2025 19:40
bu yorumu yaparak heralde 5 gün foruma yazamama cezasını kesin aldım
babanicolas, 1 saat önce
burası hükümete yakınlığı ile bilinen tarafsız bir haber sitesi

erhannn34
Şube Müdürü
29 Haziran 2025 20:04
biliyorum
babanicolas, 1 saat önce
burası hükümete yakınlığı ile bilinen tarafsız bir haber sitesi

Vardır bir hayır
Şef
29 Haziran 2025 20:10

Memurlar.net bu sessiz çığlığa kulak ver

Toplam 4 mesaj

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