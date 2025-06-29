KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler :


29 Haziran 2025 20:14
2025/1 Merkezi Alım
İİBF mezunlarına merkezi alımlarda hangi kurumları önerirsiniz?

enginar123
Aday Memur
29 Haziran 2025 20:24

2025 2 yi beklemeni öneririm daha çok kurum ve kadro olur ve puanlar daha çok düşer

Genelde 3. Merkezi alımda daha çok kadro daha düşük puan oluyor. Daha avantajlı oluyor.


Kerem Kul
Aday Memur
29 Haziran 2025 20:30
Ben onu sormadım ama yine de sağol
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ataması düşük puanla olan aöf bölümleri nelerdir?Askerlik ve atamaİstifa sonrası geri dönüş hk.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Kpss a'da sadece gy/gk girilebilir mi? atanılabilir mi? bilenler yorum yapsın lütfen657'li Memurum TRT'ye geçiş yapmak istiyorumMalesef Gençlik ve Spor...2025/1 Merkezi Alım Antalya Belediyesi Zabıta Alımı 2024MTA Arşiv Araştırması

Sözlük

bi mola radyo yayını 13 kuzu 2 aşk denen şey 2 özledim seni 1 Kocam 2 bin 700 kadınla mesajlaşıyor 1 sesine aşık olunan kadınlar 1 kartuş 2 Sevmek 1 Nefertiti 2 baba sevgisi eksik çocuklar 1

Son Haberler

Esenyurt'ta Boş Arazide Başından Vurulmuş Erkek Cesedi BulunduTrump: İran barışçıl olursa yaptırımları kaldırabilirimTekirdağ'da 1500 dönüm alan yandıABD Büyükelçisi Barrack: Türkiye Savunmada Başarıya KoşuyorSamsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!