Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2025 20:16
LOJMAN SONUÇLARI
Lojman sonuçlar ne zaman açıklanır? ilişikler kesildi hala lojman bekliyoruz bilgisi olan var mı

babanicolas
Memur
29 Haziran 2025 20:25
4-5 temmuz son başvuru demislerdi muhtemelen 7 temmuzda açıklanır
Toplam 1 mesaj

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