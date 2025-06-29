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Editörler : Lanet


29 Haziran 2025 21:12
bölge istinaf hukuk dairesi ön inceleme süresi hakkında

merhabalar forum kurallarına uygun mu bilemiyorum ama bir dosyamız var bursa bölge adliye mahkemesi 1 hukuk dairesinde yaklaşık 2 hafta oldu dava ön inceleme sürecinde bu süreç daha da uzar mı yada adli tatile denk gelip eylül ayına kalır mı dosya 2 haftadır ön inceleme de bu süreç ne zaman biter

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