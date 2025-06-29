Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2025 21:14
borçtan dolayı meslekten ihraç edilir miyim

kurumda teknisyen yardımcısı olarak çalışmaktayım şu sıralar icra dosyalarım bi hayli kabardı 7 yada 8 dosya falan olacak bur durumda meslekten ihraç edilir miyim


adana0100
Aday Memur
29 Haziran 2025 21:23
cevap veriyorum eğer her bir dosyana ayrı ayrı soruşturma açılırsa ihraç olacak puana erişirsin. yok 3 er 4 er dosya birleştirilip öyle soruşturma açılırsa ihraç olmazsın

sertaçakınım
Genel Müdür
29 Haziran 2025 21:28

bursa bütçe 3 dosya da bir halinde gönderiyor disipline

adana0100, 2 saat önce
cevap veriyorum eğer her bir dosyana ayrı ayrı soruşturma açılırsa ihraç olacak puana erişirsin. yok 3 er 4 er dosya birleştirilip öyle soruşturma açılırsa ihraç olmazsın

adana0100
Aday Memur
29 Haziran 2025 21:30
o zaman ihraç olmayacağını Bilmen lazım

sertaçakınım
Genel Müdür
29 Haziran 2025 21:36

bizim kuruma belli olmaz ondan şüphe ettim ceza çıkarsa bunu yargı yoluyla bozdurabilir miyim

adana0100, 2 saat önce
o zaman ihraç olmayacağını Bilmen lazım
Toplam 4 mesaj

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