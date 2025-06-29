Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Haziran 2025 21:22
ÇAYKUR ( ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜD.) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Çaykurda daha öncesinde yapılan unvan değişikliği sınav sorularına ulaşma imkanımız var mıdır? (elektrik-elektronik müh)

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