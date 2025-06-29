Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Haziran 2025 21:52

Kendi işini yapmak VS Memur olmak
Kendine ait küçük bir ofiste de olsa kendi işini kurup kendi işini yapma imkanınız olsaydı yine de memurluk için kpss vs çalışıp memur olmaya çalışır mıydınız? Memurluktan kastım düz memur, kariyer memur hepsi dahil. Enf. şartları ve alım gücü belli

Bu ankete 1 saat 42 dakikada, 4 kişi oy kullandı

Kendine ait küçük bir ofiste de olsa kendi işini kurup kendi işini yapma imkanınız olsaydı yine de memurluk için kpss vs çalışıp memur olmaya çalışır mıydınız? Memurluktan kastım düz memur, kariyer memur hepsi dahil. Enf. şartları ve alım gücü belli

saglıkcıbey
Aday Memur
29 Haziran 2025 22:25
Ne boş başlıklar arkadaş ya...

Harvester12
Aday Memur
29 Haziran 2025 22:26

Neden boş?

saglıkcıbey, 1 saat önce
Ne boş başlıklar arkadaş ya...

Cankvrl38
Aday Memur
29 Haziran 2025 22:55

Memur olduktan sonra kendi işini kurup iki işi birlikte götürmek


enes123456789
Aday Memur
29 Haziran 2025 23:10

tam benim kafadasın reis

Cankvrl38, 40 dk. önce

Memur olduktan sonra kendi işini kurup iki işi birlikte götürmek

Toplam 4 mesaj

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