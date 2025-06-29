Diğer kolluk bölgesinde meydana gelen olayda polise ceza

Sahil Güvenlik Bölgesinde meydana gelen olayda günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Sahil Güvenlik yetkilisine adli ve idari işlemlerin yapılması talımatı vermiş, fakat Sahil Güvenlik adli işlemleri yapmadan polise teslim etmeye çalıştı, almayacağımı savcı talimatında belirtilen adli işlemlerin yapılmasını söyledim, savcıyı aradım bana herhangi bir talimat vermedi. İlçede görev yapan PM Amiri bizim yapmamızı söyledi

kendisine savcının bize talimat vermediğini söylememe rağmen soruşturma açtı ve amirin usulüne uygun olan emri yerine getirmemekten 24 ay kıdem tenzili cezası aldım PBS sistemine giriş yapılmış. Şimdi soruyorum Adli yönetmelikte Savcı kolluk görev alanına göre ilgili kolluğa talimat verir maddesi bulunuyor. Bu nedenle polise talimat vermiyor, sahil güvenlik adli işlemleri yapmıyor polise yaptırılıyor. Kendi amirimiz bizi savunmuyor ve soruşturma açıyor. Amirlerimiz, müdürlerimiz uzman çavuş bizden fazla maaş alıyor diyorlar her zaman fakat sahil güvenliğin işini bize yaptırıyorlar. Konu hakkında fikri olan yada yol gösterebilecek birileri var mı?