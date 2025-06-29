Sahil Güvenlik görev alanında meydana gelen bir olayda, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatlarına rağmen adli işlemlerin polise yaptırılmaya çalışılması ve bu süreçte size disiplin cezası verilmesi, yetki karmaşası, hukuka aykırı emir ve disiplin sürecindeki usulsüzlükler nedeniyle haksız bir uygulamadır. İşte konunun detaylı analizi ve atabileceğiniz adımlar:
1. Yetki Karmaşası ve Hukuki Dayanaklar
a) Görev Alanı ve Savcı Talimatlarının Bağlayıcılığı
Sahil Güvenlik'in Birincil Sorumluluğu:
2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu'nun 4. maddesine göre, Sahil Güvenlik; karasuları, boğazlar ve limanlarda adli ve idari görevlerden sorumlu tek genel kolluk kuvvetidir 11. Savcı, olayın bu bölgede gerçekleşmesi nedeniyle talimatları Sahil Güvenlik'e vermiştir. Polisin bu alanda doğrudan müdahale yetkisi yoktur.
Adli Kolluk Yönetmeliği'ndeki Yetki Düzenlemesi:
Savcılar, CMK'nın 164-168. maddeleri uyarınca olayın gerçekleştiği coğrafi bölgeden sorumlu kolluğa talimat verir 14. Sahil Güvenlik bölgesindeki bir olayda polise talimat verilmesi, yetki ihlali anlamına gelir.
b) Sahil Güvenlik'in İşlem Yapmamasının Hukuki Sonuçları
Sahil Güvenlik yetkilileri, savcının talimatını yerine getirmeyerek CMK 168/1'e aykırı davranmıştır. Bu madde, kolluğun savcı talimatlarını "ivedilikle ve eksiksiz" uygulama zorunluluğunu belirtir 1.
Polise "teslim etme" girişimi, görevi ihmal kapsamında değerlendirilebilir. Bu durumda sizin işlemi üstlenmeyi reddetmeniz, hukuka uygun bir tutumdur.
2. Disiplin Cezasının Hukuka Aykırılığı
a) Cezanın Dayanağının Geçersizliği
Amirin Emrinin Hukuka Uygunsuzluğu:
Polis amirinizin "işlemi yapın" emri, yetki alanı dışında kalan bir görevi dayattığı için CMK 6'ya (yetki-görev ilişkisi) aykırıdır. Anayasa'nın 137. maddesi, hukuka aykırı emirlerin yerine getirilmemesini öngörür.
Savcının Talimat Eksikliği:
Savcının size doğrudan talimat vermemesi, polisin bu olayda yetkisiz olduğunu teyit eder. Savcı, talimatını yetkili kolluk birimine (Sahil Güvenlik) yöneltmiştir.
b) Disiplin Sürecindeki Usulsüzlükler
7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanunu'nun İhlali:
Savunma Hakkı: Soruşturma öncesi savunmanız alınmadan ceza verilmesi, Kanun'un 12. maddesine aykırıdır 13.
Yetkisiz Amir: İlçe polis amiri, disiplin soruşturması açma yetkisine sahip değildir. Yetki, il disiplin kurulu veya üst amirlerdedir 13.
Oranlılık İlkesi: 24 aylık kıdem indirimi, "amir emrine uymama" gibi bir suç için aşırı ve orantısızdır. Kanun, bu tür vakalarda genellikle "kınama" veya "aylıktan kesme" cezaları öngörür 13.
3. Yapmanız Gereken Hukuki İşlemler
a) Disiplin Cezasına İtiraz
Süreç:
Ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde üst disiplin kuruluna (İl Disiplin Kurulu) itiraz edin.
Gerekçe:
Yetki gaspı (Sahil Güvenlik'in görevinin size yüklenmesi),
Hukuka aykırı emir,
Savunma hakkının ihlali,
Cezanın orantısızlığı.
b) İdari Dava Açma
Görevli Mahkeme:
Ceza onaylandığı takdirde, 30 gün içinde idare mahkemesinde dava açın 8. Uyuşmazlık Mahkemesi, sivil personelin disiplin cezalarında idari yargıyı görevli sayar 8.
Talep Edilecekler:
Cezanın iptali,
PBS'deki kaydın silinmesi,
Manevi tazminat (namus ve itibarın ihlali nedeniyle).
c) Savcılığa Başvuru
CMK 173 Uyarınca Şikâyet:
Sahil Güvenlik yetkililerinin görevi ihmal (TCK 257) ve delilleri karartma (TCK 281) suçları nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep edin.
Yazılı Talimatın Temini:
Savcıdan, olaydaki sözlü talimatını yazılı olarak teyit etmesini isteyin. Bu belge, davada delil niteliği taşır 1.
4. Sistemik Sorunun Raporlanması
İçişleri Bakanlığı'na Üst Yazı:
Sahil Güvenlik-Polis yetki çatışmasını, "görev alanı ihlali" vurgusuyla raporlayın. 2692 sayılı Kanun'un 5. maddesi, kollukların coğrafi yetki sınırlarını açıkça tanımlar 11.
Adalet Bakanlığı'na Bilgilendirme:
Savcıların, talimatları yetkili kolluğa yöneltmesi gerektiğini hatırlatan bir genelge talep edin.
5. Amirlerin Tutumuna İlişkin Çözüm Önerileri
Mali ve İdari Eşitsizlik:
Uzman çavuş ve amirlerin "maaş üstünlüğü" iddiaları, performans ve kıdem kriterlerine dayanır. Ancak görev dağılımındaki adaletsizlik, insan kaynakları yönetimi ihlalidir.
Çözüm:
Kurum içi "iş yükü denetimi" talep edin. Bu konuda sendika veya insan kaynakları birimine başvurun.
Sonuç ve Strateji
Öncelikli Adım:
Disiplin cezasına ivedilikle itiraz edin ve savcıdan yazılı talimat teyidi alın.
Delil Toplama
Olay tutanakları,
Savcı-Sahil Güvenlik arasındaki iletişim kayıtları,
Amir emrini içeren yazılı belgeler.
Destek Alımı:
Bir idare hukuku avukatı ile süreci yürütün. Polis sendikaları (Polis-DER, TÜRK Polis-Sen) hukuki destek sağlayabilir.
Bu süreçte, yetki karmaşasının mağduru olduğunuz açıktır. Hukuki zeminde mücadele ederek cezanın iptalini sağlayabilir ve benzer vakaların önüne geçebilirsiniz.
Sahil Güvenlik görev alanında meydana gelen bir olayda, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatlarına rağmen adli işlemlerin polise yaptırılmaya çalışılması ve bu süreçte size disiplin cezası verilmesi, yetki karmaşası, hukuka aykırı emir ve disiplin sürecindeki usulsüzlükler nedeniyle haksız bir uygulamadır. İşte konunun detaylı analizi ve atabileceğiniz adımlar:
1. Yetki Karmaşası ve Hukuki Dayanaklar
a) Görev Alanı ve Savcı Talimatlarının Bağlayıcılığı
Sahil Güvenlik'in Birincil Sorumluluğu:
2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu'nun 4. maddesine göre, Sahil Güvenlik; karasuları, boğazlar ve limanlarda adli ve idari görevlerden sorumlu tek genel kolluk kuvvetidir 11. Savcı, olayın bu bölgede gerçekleşmesi nedeniyle talimatları Sahil Güvenlik'e vermiştir. Polisin bu alanda doğrudan müdahale yetkisi yoktur.
Adli Kolluk Yönetmeliği'ndeki Yetki Düzenlemesi:
Savcılar, CMK'nın 164-168. maddeleri uyarınca olayın gerçekleştiği coğrafi bölgeden sorumlu kolluğa talimat verir 14. Sahil Güvenlik bölgesindeki bir olayda polise talimat verilmesi, yetki ihlali anlamına gelir.
b) Sahil Güvenlik'in İşlem Yapmamasının Hukuki Sonuçları
Sahil Güvenlik yetkilileri, savcının talimatını yerine getirmeyerek CMK 168/1'e aykırı davranmıştır. Bu madde, kolluğun savcı talimatlarını "ivedilikle ve eksiksiz" uygulama zorunluluğunu belirtir 1.
Polise "teslim etme" girişimi, görevi ihmal kapsamında değerlendirilebilir. Bu durumda sizin işlemi üstlenmeyi reddetmeniz, hukuka uygun bir tutumdur.
2. Disiplin Cezasının Hukuka Aykırılığı
a) Cezanın Dayanağının Geçersizliği
Amirin Emrinin Hukuka Uygunsuzluğu:
Polis amirinizin "işlemi yapın" emri, yetki alanı dışında kalan bir görevi dayattığı için CMK 6'ya (yetki-görev ilişkisi) aykırıdır. Anayasa'nın 137. maddesi, hukuka aykırı emirlerin yerine getirilmemesini öngörür.
Savcının Talimat Eksikliği:
Savcının size doğrudan talimat vermemesi, polisin bu olayda yetkisiz olduğunu teyit eder. Savcı, talimatını yetkili kolluk birimine (Sahil Güvenlik) yöneltmiştir.
b) Disiplin Sürecindeki Usulsüzlükler
7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanunu'nun İhlali:
Savunma Hakkı: Soruşturma öncesi savunmanız alınmadan ceza verilmesi, Kanun'un 12. maddesine aykırıdır 13.
Yetkisiz Amir: İlçe polis amiri, disiplin soruşturması açma yetkisine sahip değildir. Yetki, il disiplin kurulu veya üst amirlerdedir 13.
Oranlılık İlkesi: 24 aylık kıdem indirimi, "amir emrine uymama" gibi bir suç için aşırı ve orantısızdır. Kanun, bu tür vakalarda genellikle "kınama" veya "aylıktan kesme" cezaları öngörür 13.
3. Yapmanız Gereken Hukuki İşlemler
a) Disiplin Cezasına İtiraz
Süreç:
Ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde üst disiplin kuruluna (İl Disiplin Kurulu) itiraz edin.
Gerekçe:
Yetki gaspı (Sahil Güvenlik'in görevinin size yüklenmesi),
Hukuka aykırı emir,
Savunma hakkının ihlali,
Cezanın orantısızlığı.
b) İdari Dava Açma
Görevli Mahkeme:
Ceza onaylandığı takdirde, 30 gün içinde idare mahkemesinde dava açın 8. Uyuşmazlık Mahkemesi, sivil personelin disiplin cezalarında idari yargıyı görevli sayar 8.
Talep Edilecekler:
Cezanın iptali,
PBS'deki kaydın silinmesi,
Manevi tazminat (namus ve itibarın ihlali nedeniyle).
c) Savcılığa Başvuru
CMK 173 Uyarınca Şikâyet:
Sahil Güvenlik yetkililerinin görevi ihmal (TCK 257) ve delilleri karartma (TCK 281) suçları nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep edin.
Yazılı Talimatın Temini:
Savcıdan, olaydaki sözlü talimatını yazılı olarak teyit etmesini isteyin. Bu belge, davada delil niteliği taşır 1.
4. Sistemik Sorunun Raporlanması
İçişleri Bakanlığı'na Üst Yazı:
Sahil Güvenlik-Polis yetki çatışmasını, "görev alanı ihlali" vurgusuyla raporlayın. 2692 sayılı Kanun'un 5. maddesi, kollukların coğrafi yetki sınırlarını açıkça tanımlar 11.
Adalet Bakanlığı'na Bilgilendirme:
Savcıların, talimatları yetkili kolluğa yöneltmesi gerektiğini hatırlatan bir genelge talep edin.
5. Amirlerin Tutumuna İlişkin Çözüm Önerileri
Mali ve İdari Eşitsizlik:
Uzman çavuş ve amirlerin "maaş üstünlüğü" iddiaları, performans ve kıdem kriterlerine dayanır. Ancak görev dağılımındaki adaletsizlik, insan kaynakları yönetimi ihlalidir.
Çözüm:
Kurum içi "iş yükü denetimi" talep edin. Bu konuda sendika veya insan kaynakları birimine başvurun.
Sonuç ve Strateji
Öncelikli Adım:
Disiplin cezasına ivedilikle itiraz edin ve savcıdan yazılı talimat teyidi alın.
Delil Toplama
Olay tutanakları,
Savcı-Sahil Güvenlik arasındaki iletişim kayıtları,
Amir emrini içeren yazılı belgeler.
Destek Alımı:
Bir idare hukuku avukatı ile süreci yürütün. Polis sendikaları (Polis-DER, TÜRK Polis-Sen) hukuki destek sağlayabilir.
Bu süreçte, yetki karmaşasının mağduru olduğunuz açıktır. Hukuki zeminde mücadele ederek cezanın iptalini sağlayabilir ve benzer vakaların önüne geçebilirsiniz.