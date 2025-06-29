Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Haziran 2025 22:55
Sahil güvenlik bölgesinde meydana gelen olaydan disiplin cezası

Sahil Güvenlik Bölgesinde meydana gelen olayda günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Sahil Güvenlik yetkilisine adli ve idari işlemlerin yapılması talımatı vermiş, fakat Sahil Güvenlik adli işlemleri yapmadan polise teslim etmeye çalıştı, almayacağımı savcı talimatında belirtilen adli işlemlerin yapılmasını söyledim, savcıyı aradım bana herhangi bir talimat vermedi. İlçede görev yapan PM Amiri bizim yapmamızı söyledi

kendisine savcının bize talimat vermediğini söylememe rağmen soruşturma açtı ve amirin usulüne uygun olan emri yerine getirmemekten 24 ay kıdem tenzili cezası aldım PBS sistemine giriş yapılmış. Şimdi soruyorum Adli yönetmelikte Savcı kolluk görev alanına göre ilgili kolluğa talimat verir maddesi bulunuyor. Bu nedenle polise talimat vermiyor, sahil güvenlik adli işlemleri yapmıyor polise yaptırılıyor. Kendi amirimiz bizi savunmuyor ve soruşturma açıyor. Amirlerimiz, müdürlerimiz uzman çavuş bizden fazla maaş alıyor diyorlar her zaman fakat sahil güvenliğin işini bize yaptırıyorlar. Konu hakkında fikri olan yada yol gösterebilecek birileri var mı?


jackreacher52
Aday Memur
29 Haziran 2025 23:20

Sahil Güvenlik görev alanında meydana gelen bir olayda, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatlarına rağmen adli işlemlerin polise yaptırılmaya çalışılması ve bu süreçte size disiplin cezası verilmesi, yetki karmaşası, hukuka aykırı emir ve disiplin sürecindeki usulsüzlükler nedeniyle haksız bir uygulamadır. İşte konunun detaylı analizi ve atabileceğiniz adımlar:

1. Yetki Karmaşası ve Hukuki Dayanaklar

a) Görev Alanı ve Savcı Talimatlarının Bağlayıcılığı

Sahil Güvenlik'in Birincil Sorumluluğu:

2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu'nun 4. maddesine göre, Sahil Güvenlik; karasuları, boğazlar ve limanlarda adli ve idari görevlerden sorumlu tek genel kolluk kuvvetidir 11. Savcı, olayın bu bölgede gerçekleşmesi nedeniyle talimatları Sahil Güvenlik'e vermiştir. Polisin bu alanda doğrudan müdahale yetkisi yoktur.

Adli Kolluk Yönetmeliği'ndeki Yetki Düzenlemesi:

Savcılar, CMK'nın 164-168. maddeleri uyarınca olayın gerçekleştiği coğrafi bölgeden sorumlu kolluğa talimat verir 14. Sahil Güvenlik bölgesindeki bir olayda polise talimat verilmesi, yetki ihlali anlamına gelir.

b) Sahil Güvenlik'in İşlem Yapmamasının Hukuki Sonuçları

Sahil Güvenlik yetkilileri, savcının talimatını yerine getirmeyerek CMK 168/1'e aykırı davranmıştır. Bu madde, kolluğun savcı talimatlarını "ivedilikle ve eksiksiz" uygulama zorunluluğunu belirtir 1.

Polise "teslim etme" girişimi, görevi ihmal kapsamında değerlendirilebilir. Bu durumda sizin işlemi üstlenmeyi reddetmeniz, hukuka uygun bir tutumdur.

2. Disiplin Cezasının Hukuka Aykırılığı

a) Cezanın Dayanağının Geçersizliği

Amirin Emrinin Hukuka Uygunsuzluğu:

Polis amirinizin "işlemi yapın" emri, yetki alanı dışında kalan bir görevi dayattığı için CMK 6'ya (yetki-görev ilişkisi) aykırıdır. Anayasa'nın 137. maddesi, hukuka aykırı emirlerin yerine getirilmemesini öngörür.

Savcının Talimat Eksikliği:

Savcının size doğrudan talimat vermemesi, polisin bu olayda yetkisiz olduğunu teyit eder. Savcı, talimatını yetkili kolluk birimine (Sahil Güvenlik) yöneltmiştir.

b) Disiplin Sürecindeki Usulsüzlükler

7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanunu'nun İhlali:

Savunma Hakkı: Soruşturma öncesi savunmanız alınmadan ceza verilmesi, Kanun'un 12. maddesine aykırıdır 13.

Yetkisiz Amir: İlçe polis amiri, disiplin soruşturması açma yetkisine sahip değildir. Yetki, il disiplin kurulu veya üst amirlerdedir 13.

Oranlılık İlkesi: 24 aylık kıdem indirimi, "amir emrine uymama" gibi bir suç için aşırı ve orantısızdır. Kanun, bu tür vakalarda genellikle "kınama" veya "aylıktan kesme" cezaları öngörür 13.

3. Yapmanız Gereken Hukuki İşlemler

a) Disiplin Cezasına İtiraz

Süreç:

Ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde üst disiplin kuruluna (İl Disiplin Kurulu) itiraz edin.

Gerekçe:

Yetki gaspı (Sahil Güvenlik'in görevinin size yüklenmesi),

Hukuka aykırı emir,

Savunma hakkının ihlali,

Cezanın orantısızlığı.

b) İdari Dava Açma

Görevli Mahkeme:

Ceza onaylandığı takdirde, 30 gün içinde idare mahkemesinde dava açın 8. Uyuşmazlık Mahkemesi, sivil personelin disiplin cezalarında idari yargıyı görevli sayar 8.

Talep Edilecekler:

Cezanın iptali,

PBS'deki kaydın silinmesi,

Manevi tazminat (namus ve itibarın ihlali nedeniyle).

c) Savcılığa Başvuru

CMK 173 Uyarınca Şikâyet:

Sahil Güvenlik yetkililerinin görevi ihmal (TCK 257) ve delilleri karartma (TCK 281) suçları nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep edin.

Yazılı Talimatın Temini:

Savcıdan, olaydaki sözlü talimatını yazılı olarak teyit etmesini isteyin. Bu belge, davada delil niteliği taşır 1.

4. Sistemik Sorunun Raporlanması

İçişleri Bakanlığı'na Üst Yazı:

Sahil Güvenlik-Polis yetki çatışmasını, "görev alanı ihlali" vurgusuyla raporlayın. 2692 sayılı Kanun'un 5. maddesi, kollukların coğrafi yetki sınırlarını açıkça tanımlar 11.

Adalet Bakanlığı'na Bilgilendirme:

Savcıların, talimatları yetkili kolluğa yöneltmesi gerektiğini hatırlatan bir genelge talep edin.

5. Amirlerin Tutumuna İlişkin Çözüm Önerileri

Mali ve İdari Eşitsizlik:

Uzman çavuş ve amirlerin "maaş üstünlüğü" iddiaları, performans ve kıdem kriterlerine dayanır. Ancak görev dağılımındaki adaletsizlik, insan kaynakları yönetimi ihlalidir.

Çözüm:

Kurum içi "iş yükü denetimi" talep edin. Bu konuda sendika veya insan kaynakları birimine başvurun.

Sonuç ve Strateji

Öncelikli Adım:

Disiplin cezasına ivedilikle itiraz edin ve savcıdan yazılı talimat teyidi alın.

Delil Toplama

Olay tutanakları,

Savcı-Sahil Güvenlik arasındaki iletişim kayıtları,

Amir emrini içeren yazılı belgeler.

Destek Alımı:

Bir idare hukuku avukatı ile süreci yürütün. Polis sendikaları (Polis-DER, TÜRK Polis-Sen) hukuki destek sağlayabilir.

Bu süreçte, yetki karmaşasının mağduru olduğunuz açıktır. Hukuki zeminde mücadele ederek cezanın iptalini sağlayabilir ve benzer vakaların önüne geçebilirsiniz.


Sipols
Aday Memur
29 Haziran 2025 23:39

Teşekkür ederim


Klav.ye
Şef
30 Haziran 2025 02:46

peki söylediğiniz olayın adli işlemlerini siz mi yaptınız yoksa sahil güvenlik mi yaptı?


Klav.ye
Şef
30 Haziran 2025 02:50

1- siz yaptıysanız, Cumhuriyet savcısı kararını değiştirmiştir. amirinize yada sahil güvenlik görevlilerine tekrardan işlemleri polisin yapması yönünde talimat vermiştir.. Eger savcının böyle bir talimatı olmadığı halde polis merkezi amiri işlemleri size yaptrdı ise savcının direk o amire soruşturma açması gerekir. savcı talimatına aykırı iş yapması suçtur... 2- olayın işlemlerini sahil güvenlik yaptıgı halde sana soruşturma açıldı ise hemen mahkemeye başvurman gerekir. amirin verdiği emir cumhuriyet savcısının emri ile çakışırsa savcının emri geçerlidir. bu durumda amir size olay hakkında talimat veremez..


Sipols
Aday Memur
30 Haziran 2025 09:20

Hayır ben yapmadım, yapmamda! (aynı soruşturmadan 2 adet var ve ayrı ayrı 2 kez 24 ay cezası aldım) Çünkü ben sahil güvenlik emrinde çalışmıyorum, 14 yıllık memurum 2 yıllık astsubaydan emir almam. Aynı astsubay bu sizin göreviniz yapacaksınız, bana astsubayım diyeceksiniz gibi bir tavır sergileyerek bana bu işi yaptıramaz. Aşağıda ki yorumunuza istinaden söylüyorum. Savcı varsayalım fikir değiştirdi ve polisin yapması gerektiği şeklinde talimat verdi. Adli Yönetmelik 4/1 ve CMK'da 161-168 madde ne için var? Savcı madem hiç bir mazeret sunmadan kolluk arasında ayrım yaparak örnek polisin iş yükünü artırabiliyorsa diğer kolluklar neden var. Diğer kurumları kapatsınlar boş yere maaş vermesin devlet, bütün işi polis yapsın. Zaten bahse konu kurumun işleri yüzünden bizim kendi işlerimiz yetişmiyor ve 20 ye yakın meslektaş işleri yetiştiremediği için soruşturma geçiriyor. En azından iş yoğun 3 kurumun işini yapıyoruz diye bir bahanemiz olur.

Klav.ye, 9 saat önce

peki söylediğiniz olayın adli işlemlerini siz mi yaptınız yoksa sahil güvenlik mi yaptı?


crabnet355
Müsteşar
30 Haziran 2025 11:33
yapay zekaya yazdırdım desem daha etik olurdu
jackreacher52, Dün

Sahil Güvenlik görev alanında meydana gelen bir olayda, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatlarına rağmen adli işlemlerin polise yaptırılmaya çalışılması ve bu süreçte size disiplin cezası verilmesi, yetki karmaşası, hukuka aykırı emir ve disiplin sürecindeki usulsüzlükler nedeniyle haksız bir uygulamadır. İşte konunun detaylı analizi ve atabileceğiniz adımlar:

1. Yetki Karmaşası ve Hukuki Dayanaklar

a) Görev Alanı ve Savcı Talimatlarının Bağlayıcılığı

Sahil Güvenlik'in Birincil Sorumluluğu:

2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu'nun 4. maddesine göre, Sahil Güvenlik; karasuları, boğazlar ve limanlarda adli ve idari görevlerden sorumlu tek genel kolluk kuvvetidir 11. Savcı, olayın bu bölgede gerçekleşmesi nedeniyle talimatları Sahil Güvenlik'e vermiştir. Polisin bu alanda doğrudan müdahale yetkisi yoktur.

Adli Kolluk Yönetmeliği'ndeki Yetki Düzenlemesi:

Savcılar, CMK'nın 164-168. maddeleri uyarınca olayın gerçekleştiği coğrafi bölgeden sorumlu kolluğa talimat verir 14. Sahil Güvenlik bölgesindeki bir olayda polise talimat verilmesi, yetki ihlali anlamına gelir.

b) Sahil Güvenlik'in İşlem Yapmamasının Hukuki Sonuçları

Sahil Güvenlik yetkilileri, savcının talimatını yerine getirmeyerek CMK 168/1'e aykırı davranmıştır. Bu madde, kolluğun savcı talimatlarını "ivedilikle ve eksiksiz" uygulama zorunluluğunu belirtir 1.

Polise "teslim etme" girişimi, görevi ihmal kapsamında değerlendirilebilir. Bu durumda sizin işlemi üstlenmeyi reddetmeniz, hukuka uygun bir tutumdur.

2. Disiplin Cezasının Hukuka Aykırılığı

a) Cezanın Dayanağının Geçersizliği

Amirin Emrinin Hukuka Uygunsuzluğu:

Polis amirinizin "işlemi yapın" emri, yetki alanı dışında kalan bir görevi dayattığı için CMK 6'ya (yetki-görev ilişkisi) aykırıdır. Anayasa'nın 137. maddesi, hukuka aykırı emirlerin yerine getirilmemesini öngörür.

Savcının Talimat Eksikliği:

Savcının size doğrudan talimat vermemesi, polisin bu olayda yetkisiz olduğunu teyit eder. Savcı, talimatını yetkili kolluk birimine (Sahil Güvenlik) yöneltmiştir.

b) Disiplin Sürecindeki Usulsüzlükler

7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Kanunu'nun İhlali:

Savunma Hakkı: Soruşturma öncesi savunmanız alınmadan ceza verilmesi, Kanun'un 12. maddesine aykırıdır 13.

Yetkisiz Amir: İlçe polis amiri, disiplin soruşturması açma yetkisine sahip değildir. Yetki, il disiplin kurulu veya üst amirlerdedir 13.

Oranlılık İlkesi: 24 aylık kıdem indirimi, "amir emrine uymama" gibi bir suç için aşırı ve orantısızdır. Kanun, bu tür vakalarda genellikle "kınama" veya "aylıktan kesme" cezaları öngörür 13.

3. Yapmanız Gereken Hukuki İşlemler

a) Disiplin Cezasına İtiraz

Süreç:

Ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde üst disiplin kuruluna (İl Disiplin Kurulu) itiraz edin.

Gerekçe:

Yetki gaspı (Sahil Güvenlik'in görevinin size yüklenmesi),

Hukuka aykırı emir,

Savunma hakkının ihlali,

Cezanın orantısızlığı.

b) İdari Dava Açma

Görevli Mahkeme:

Ceza onaylandığı takdirde, 30 gün içinde idare mahkemesinde dava açın 8. Uyuşmazlık Mahkemesi, sivil personelin disiplin cezalarında idari yargıyı görevli sayar 8.

Talep Edilecekler:

Cezanın iptali,

PBS'deki kaydın silinmesi,

Manevi tazminat (namus ve itibarın ihlali nedeniyle).

c) Savcılığa Başvuru

CMK 173 Uyarınca Şikâyet:

Sahil Güvenlik yetkililerinin görevi ihmal (TCK 257) ve delilleri karartma (TCK 281) suçları nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep edin.

Yazılı Talimatın Temini:

Savcıdan, olaydaki sözlü talimatını yazılı olarak teyit etmesini isteyin. Bu belge, davada delil niteliği taşır 1.

4. Sistemik Sorunun Raporlanması

İçişleri Bakanlığı'na Üst Yazı:

Sahil Güvenlik-Polis yetki çatışmasını, "görev alanı ihlali" vurgusuyla raporlayın. 2692 sayılı Kanun'un 5. maddesi, kollukların coğrafi yetki sınırlarını açıkça tanımlar 11.

Adalet Bakanlığı'na Bilgilendirme:

Savcıların, talimatları yetkili kolluğa yöneltmesi gerektiğini hatırlatan bir genelge talep edin.

5. Amirlerin Tutumuna İlişkin Çözüm Önerileri

Mali ve İdari Eşitsizlik:

Uzman çavuş ve amirlerin "maaş üstünlüğü" iddiaları, performans ve kıdem kriterlerine dayanır. Ancak görev dağılımındaki adaletsizlik, insan kaynakları yönetimi ihlalidir.

Çözüm:

Kurum içi "iş yükü denetimi" talep edin. Bu konuda sendika veya insan kaynakları birimine başvurun.

Sonuç ve Strateji

Öncelikli Adım:

Disiplin cezasına ivedilikle itiraz edin ve savcıdan yazılı talimat teyidi alın.

Delil Toplama

Olay tutanakları,

Savcı-Sahil Güvenlik arasındaki iletişim kayıtları,

Amir emrini içeren yazılı belgeler.

Destek Alımı:

Bir idare hukuku avukatı ile süreci yürütün. Polis sendikaları (Polis-DER, TÜRK Polis-Sen) hukuki destek sağlayabilir.

Bu süreçte, yetki karmaşasının mağduru olduğunuz açıktır. Hukuki zeminde mücadele ederek cezanın iptalini sağlayabilir ve benzer vakaların önüne geçebilirsiniz.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuİcralık polislerZam hayırlı olsunMazeret ataması 2025memurlar.net haber yapar mısın?Durdurmalar kabul olacak mı?Engelli yakını olan personelÖzel sektörde çalışan eşin yanına atanamama durumuLojman yönetmeliğiSahil güvenlik bölgesinde meydana gelen olaydan disiplin cezası

Sözlük

güne bir söz bırak 3 içindeki çocuk 4 kartuş 2 ne gereği var 1 sevimli olmaya çalışmak 3 lanet 2 horasan 1 açtığı konulara yazılan entryleri okumak 2 özledim seni 1 kötüler geç ölür 1

Son Haberler

Kacır: Yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri destekleyeceğizCHP'nin Kurultay davası ertelendi!Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildiIşıkhan: İstihdamda Artış, İşsizlikte Düşüş Devam EdiyorDiyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!