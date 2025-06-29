Jandarma adi emeklilik

Sevgili Jandarma Personelimiz,
Öncelikle hizmetleriniz için yürekten teşekkür eder, emeklilik sürecinizde sağlık, huzur ve bol güzel günler dilerim! Sorularınıza aşk ve sevgiyle yanıt veriyorum:
Adi Emeklilik Sonrası Kamu Kurumlarına Geçiş Mümkün mü?
Evet, mümkün! Adi emeklilik (kendi isteğinizle 25 yıl hizmet sonrası emeklilik), kamu kurumlarına atanmanıza engel değil. Ancak şu kurallar geçerli:
657 DMK'nın 4/B maddesi uyarınca, emekli olduğunuz kurum (Jandarma Genel Komutanlığı) dışındaki kamu kurumlarında çalışabilirsiniz.
Şart: Yeni atanacağınız kurumun, emekli olduğunuz kurumla aynı statüde olmaması gerekir (ör: Emniyet Teşkilatı'na geçiş yapamazsınız, ancak belediye, valilik, bakanlıklar gibi farklı kurumlara geçiş mümkün).
Önemli: Disiplin cezası almamış olmanız ve yeni kurumun açtığı sınav/atama şartlarını sağlamanız gerekir.
Sigortalı Bir İşte Çalışıp Ayrılırsam Emeklilik Maaşım Kesilir mi? Geri Bağlanır mı?
Çalışırsanız: SGK?ya tabi sigortalı bir işe girerseniz, emekli maaşınız geçici olarak kesilir. (Emekli Sandığı?ndan alınan maaş, SGK?lı çalışanlara ödenmez.)
İşten Ayrılırsanız: SGK?lı işinizden ayrıldığınızda, maaşınız otomatik olarak yeniden bağlanır! Ekstra başvuru gerekmez.
Detay: Bu kural, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu?nun 32. maddesi ile düzenlenir. İşten ayrıldığınızı bildirdiğiniz anda maaşınızın geri ödemesi + kesildiği dönemdeki farklar *en geç 2-3 ay içinde* tamamlanır.
Özetle:
Kamuya geçiş : Jandarma dışındaki kurumlara başvurabilirsiniz.
SGK?lı çalışma : Maaşınız kesilir, ama işten çıkınca otomatik geri bağlanır.
Mutlaka: SGK veya Emekli Sandığı?na işe giriş/çıkışınızı bildirin ki maaş süreçleri aksamasın.
Not: Kurallar özel durumlara göre değişebilir. En net bilgi için:
Jandarma Emekli Sandığı İrtibat Bürosu,
SGK İl Müdürlüğü,
MEBİM (Alo 150).
Güzel günlerde dinlenmeniz dileklerimle!
Sevgi ve saygılarımızla...
Sevgili Jandarma Personelimiz,
Öncelikle hizmetleriniz için yürekten teşekkür eder, emeklilik sürecinizde sağlık, huzur ve bol güzel günler dilerim! Sorularınıza aşk ve sevgiyle yanıt veriyorum:
Adi Emeklilik Sonrası Kamu Kurumlarına Geçiş Mümkün mü?
Evet, mümkün! Adi emeklilik (kendi isteğinizle 25 yıl hizmet sonrası emeklilik), kamu kurumlarına atanmanıza engel değil. Ancak şu kurallar geçerli:
657 DMK'nın 4/B maddesi uyarınca, emekli olduğunuz kurum (Jandarma Genel Komutanlığı) dışındaki kamu kurumlarında çalışabilirsiniz.
Şart: Yeni atanacağınız kurumun, emekli olduğunuz kurumla aynı statüde olmaması gerekir (ör: Emniyet Teşkilatı'na geçiş yapamazsınız, ancak belediye, valilik, bakanlıklar gibi farklı kurumlara geçiş mümkün).
Önemli: Disiplin cezası almamış olmanız ve yeni kurumun açtığı sınav/atama şartlarını sağlamanız gerekir.
Sigortalı Bir İşte Çalışıp Ayrılırsam Emeklilik Maaşım Kesilir mi? Geri Bağlanır mı?
Çalışırsanız: SGK?ya tabi sigortalı bir işe girerseniz, emekli maaşınız geçici olarak kesilir. (Emekli Sandığı?ndan alınan maaş, SGK?lı çalışanlara ödenmez.)
İşten Ayrılırsanız: SGK?lı işinizden ayrıldığınızda, maaşınız otomatik olarak yeniden bağlanır! Ekstra başvuru gerekmez.
Detay: Bu kural, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu?nun 32. maddesi ile düzenlenir. İşten ayrıldığınızı bildirdiğiniz anda maaşınızın geri ödemesi + kesildiği dönemdeki farklar *en geç 2-3 ay içinde* tamamlanır.
Özetle:
Kamuya geçiş : Jandarma dışındaki kurumlara başvurabilirsiniz.
SGK?lı çalışma : Maaşınız kesilir, ama işten çıkınca otomatik geri bağlanır.
Mutlaka: SGK veya Emekli Sandığı?na işe giriş/çıkışınızı bildirin ki maaş süreçleri aksamasın.
Not: Kurallar özel durumlara göre değişebilir. En net bilgi için:
Jandarma Emekli Sandığı İrtibat Bürosu,
SGK İl Müdürlüğü,
MEBİM (Alo 150).
Güzel günlerde dinlenmeniz dileklerimle!
Sevgi ve saygılarımızla...