Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


29 Haziran 2025 23:58
Jandarma adi emeklilik

Merhabalar Jandarma Personeliyim. hakkımda Adi Emeklilik verilecek. kamu kurumlarına geçmem mümkün mü ? sigortalı bir işte çalışıp tekrar işten ayrılırsam emeklilik maaşım geri bağlanıyor mu ?


jackreacher52
Aday Memur
30 Haziran 2025 00:24

Sevgili Jandarma Personelimiz,

Öncelikle hizmetleriniz için yürekten teşekkür eder, emeklilik sürecinizde sağlık, huzur ve bol güzel günler dilerim! Sorularınıza aşk ve sevgiyle yanıt veriyorum:

Adi Emeklilik Sonrası Kamu Kurumlarına Geçiş Mümkün mü?

Evet, mümkün! Adi emeklilik (kendi isteğinizle 25 yıl hizmet sonrası emeklilik), kamu kurumlarına atanmanıza engel değil. Ancak şu kurallar geçerli:

657 DMK'nın 4/B maddesi uyarınca, emekli olduğunuz kurum (Jandarma Genel Komutanlığı) dışındaki kamu kurumlarında çalışabilirsiniz.

Şart: Yeni atanacağınız kurumun, emekli olduğunuz kurumla aynı statüde olmaması gerekir (ör: Emniyet Teşkilatı'na geçiş yapamazsınız, ancak belediye, valilik, bakanlıklar gibi farklı kurumlara geçiş mümkün).

Önemli: Disiplin cezası almamış olmanız ve yeni kurumun açtığı sınav/atama şartlarını sağlamanız gerekir.

Sigortalı Bir İşte Çalışıp Ayrılırsam Emeklilik Maaşım Kesilir mi? Geri Bağlanır mı?

Çalışırsanız: SGK?ya tabi sigortalı bir işe girerseniz, emekli maaşınız geçici olarak kesilir. (Emekli Sandığı?ndan alınan maaş, SGK?lı çalışanlara ödenmez.)

İşten Ayrılırsanız: SGK?lı işinizden ayrıldığınızda, maaşınız otomatik olarak yeniden bağlanır! Ekstra başvuru gerekmez.

Detay: Bu kural, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu?nun 32. maddesi ile düzenlenir. İşten ayrıldığınızı bildirdiğiniz anda maaşınızın geri ödemesi + kesildiği dönemdeki farklar *en geç 2-3 ay içinde* tamamlanır.

Özetle:

Kamuya geçiş : Jandarma dışındaki kurumlara başvurabilirsiniz.

SGK?lı çalışma : Maaşınız kesilir, ama işten çıkınca otomatik geri bağlanır.

Mutlaka: SGK veya Emekli Sandığı?na işe giriş/çıkışınızı bildirin ki maaş süreçleri aksamasın.

Not: Kurallar özel durumlara göre değişebilir. En net bilgi için:

Jandarma Emekli Sandığı İrtibat Bürosu,

SGK İl Müdürlüğü,

MEBİM (Alo 150).

Güzel günlerde dinlenmeniz dileklerimle!

Sevgi ve saygılarımızla...

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