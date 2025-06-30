KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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30 Haziran 2025 09:46
2025/2 alımlarında üniversiteler

En son merkezide üniversitelerin alımlarını cb kararına bağlamışlardı. Sizce bu alımda merkezide üniversite olma ihtimali var mı? Bilgisi olan? B kadrolarda yaş sınırı var malum


hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Haziran 2025 10:23

B kadrolarda yaş sınırı yok.

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