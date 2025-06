MEB İl Dışı Yer Değiştirme'de Haksız Uygulama

Merhaba. 12 yıllık hizmeti bulunan, lisans mezunu bir şefim. Şu an kadro derecem 4. Maaş derece ve kademem : 4-3

3 ? 4 yıldır il dışı yer değiştirme işlemlerinde 3. Derece olan yerler açılmıyor.

İl içi yer değiştirme klavuzunuzda ne diyor:

Münhal kadrolara;

a) Cumhurbaşkanlığının 2021/14 sayılı tasarruf tedbirleri genelgesinde ??14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır" denildiğinden; Maaş derece ve kademesi 3 ve 4'üncü derecelere gelenlerin ataması 68 (A) çerçevesinde yapılacaktır. Mevcut aylık derecesi 3 olmayan personeli 3. Derece kadroya ataması yapılmayacaktır. Mevcut aylık derecesi 4 olmayan personeli 4. Derece kadroya ataması yapılmayacaktır. b) 5, 7, 10'uncu derecelere ise personelin maaş derece ve kademesine göre 3 (üç) alt ve 3 (üç) üst derecelere atamalarının yapılması gerektiğinden Personelin başvurularındaki tercihlerinde bu hususların göz önüne alınarak yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

Yönetici kadrosunda olmama rağmen, en az 8 yıl hizmetim olmasına rağmen, lisans mezunu olmama rağmen ve şu yukardaki maddeye rağmen 3. Derece yerler açılmıyor bana.

İl içinden 3. Dereceleri bana tercih ettiren ve atayabilen bakanlık bana il dışında 3. Derece kadroları açmıyor. Zaten her şeyin her şekilde bir çözümünün olduğu bir kurumda çalışıyoruz. Zaten ekonomik durumdan insanlar bir yerlere kıpırdayamıyor. Bırakın gitmek istediğimiz yere gidelim. Bir ilçeye 3. Derecede 4 tane münhal kadro vermek nedir arkadaş? Siz iyi misiniz arkadaş? Kolaylığınıza gelsin diye her ilçeye 10 tane 13. dereceden münhal memur-hizmetli kadrosu açıyorsunuz. Şeflere gelince mi tasarruf tedbirleri aklınıza geliyor?

İl içinden 3. derece kadroda bir yere gider, oradan da 3. derece bir yeri seçebilirdim, bizi neden dolambaçlı yollara sokuyorsunuz sürekli.