Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Haziran 2025 10:04
Ali YALÇIN Asla Unutulmayacak.

Bir kurye bile memurdan daha fazla maaş alır hale geldi.

Söylenecek çok şey var lakin söylesek tesiri yok

sussak gönül razı değil.

Memurun İTİBARINI yerle bir ettiniz.

6 milyon memur ve memur emeklisi asla seni ve senin dönemini unutmayacak.


fakir.adam
Şube Müdürü
30 Haziran 2025 11:10

hakkımızı az aramadı. o kadar emek verdi. tabiki unutulmaz.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
30 Haziran 2025 11:20

afferin ali başkanınızı unutmak mümkün mü hiç namıssızlar :))

siz beni yani başkanınızı desteklemeye devam edin

ben size daha ne 3.5 zamlar alcam

fakir.adam, 59 dk. önce

hakkımızı az aramadı. o kadar emek verdi. tabiki unutulmaz.

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