Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Haziran 2025 10:19
Memur disiplin affı çıktı mi

Bakan Işıkhan, kamu çalışanlarına bir derece verilmesini sağladıklarını, disiplin cezalarını affettiklerini ve disiplin kurullarında sendika temsilcilerine yer verdiklerini anımsattı. Diyo haberde ee hani resmi duyuru gelmedi bilgisi olanlar


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Aday Memur
30 Haziran 2025 10:27

https://www.google.com/amp/s/m.haber7.com/amphtml/ekonomi/haber/3542734-bakan-isikhandan-kamu-calisa


ÇağatayD
Şube Müdürü
30 Haziran 2025 11:16
Geçmişte verilen şeylerden bahsediyor. Yeniden derece gibi şeyler verilir mi bilinmez ama talep olduğu kesin.
Toplam 2 mesaj

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