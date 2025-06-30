Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Haziran 2025 10:44
Yüksek Lisans İle Mesleki Üst Öğrenim Olur Mu?

Merhaba arkadaşlar bu soruma hiç bir şekilde cevap bulamadım YÖK'e yazdım ondan da bir haber çıkmadı. YÖK'e bağlı bir üniversitede programcı kadrosunda memurum. Yönetim Bilişim Sistemleri lisans mezunuyum. Yüksek lisans yapmak istiyorum, mesleki üst öğrenim olarak kabul görür mü? Hangi alanda yapmam gerekir? Örneğin bilgisayar mühendisliği gibi dallarda mı yapmam gerekiyor? Bilgiye nasıl ulaşabilirim. Bilgili arkadaşlar var mı aramızda?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Haziran 2025 10:45

Yüksek lisans yapmanızın memuriyet özlük hakları bakımından sadece derece/kademeye faydası oluyor bildiğim kadarıyla. Maaş farkı açısından düşünüyorsanız böyle bir faydası olmuyor muhtemelen.

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