Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Haziran 2025 12:13
Maaş haczi ve Disiplin Soruşturması
Banka Avukatı,Adliye de Memur olan eşime(Tutar yüksek ve banka yapılandırma sayısı kısıtlı olduğu için)ödeyemediğimiz kredi için maaş haczi göndermiş. Bu sadece 1/4 oranında Maaştan mı kesilir? Yoksa diğer promosyon,fazla mesai,giyim yardımı VB..ücretlerden de 1/4 ü kesilir mi? Birde disiplin Soruşturması olacakmış? Bu ne anlama geliyor?

m.r_f
Şube Müdürü
30 Haziran 2025 12:47

Memurun yazılı izni olmadığı sürece ancak ve ancak maaşının 1/4 ü kesilebilir. Promosyon, giyim yardımı veya fazla mesaiden kesinti yapılmaz.

Devlet memurları kanununa göre "Bilerek borcunu ödememek ve hacizlik olmak" dispin soruturmasını gerektirir, soruşturma açıp açmamaya disiplin amiri karar verir. Artık adliyede kimdir bu amir bilemiyorum, ama o kişi soruşturma açmak isterse açar, istemezse açmaz. Buna avukat veya alacaklı kurum karar veremez. Alacağı ceza da en fazla uyarma veya kınama olur, ceza almama ihtimali de var. Ceza alsa bile çok bi anlamı olmaz, 5 yıl içinde başka ceza almzsa da dosyasından sildirir. Avukat göz korkutmak için söylemiş olabilir.


genegel
Genel Müdür
30 Haziran 2025 13:43

Fazla mesai, aile yardımı, diğer yardımlardan kesinti olmuyor ama, banka promosyonu varsa döner vb kalemlerin tamamını hacz edebiliyor ama banka hacz koyarken mevcutta bankada birikim (gayrimenkul, araba vs) onlara başta koyar, bunlar yoksa maaş haczine gider sonrasında da genelde takip etmiyorlar, dosyaya gelen düzenli paraya bakıyorlar. Bana promosyon yatmıştı, haczedilir diye düşünmüştüm ama haczedilmemişti...


civil_eng06
Şube Müdürü
30 Haziran 2025 14:23

İcradan dolayı disiplin soruşturması açılsa bile en fazla uyarı cezası verirler. Çoğu zaman soruşturma bile açmıyorlar çünkü artık neredeyse icralık olmayan memur yok gibi.


afg1
Aday Memur
30 Haziran 2025 15:28
promosyondan kesinti yapılamıyor mu gerçekte? adalet bakanlığı bu sene ağustos ayında belli olacak promosyon ödemeleri ?
m.r_f, 4 saat önce

Memurun yazılı izni olmadığı sürece ancak ve ancak maaşının 1/4 ü kesilebilir. Promosyon, giyim yardımı veya fazla mesaiden kesinti yapılmaz.

Devlet memurları kanununa göre "Bilerek borcunu ödememek ve hacizlik olmak" dispin soruturmasını gerektirir, soruşturma açıp açmamaya disiplin amiri karar verir. Artık adliyede kimdir bu amir bilemiyorum, ama o kişi soruşturma açmak isterse açar, istemezse açmaz. Buna avukat veya alacaklı kurum karar veremez. Alacağı ceza da en fazla uyarma veya kınama olur, ceza almama ihtimali de var. Ceza alsa bile çok bi anlamı olmaz, 5 yıl içinde başka ceza almzsa da dosyasından sildirir. Avukat göz korkutmak için söylemiş olabilir.


debug
Müsteşar Yardımcısı
30 Haziran 2025 16:04

Soruşturmadan bir şey çıkmaz. Ülkenin mevcut ekonomik koşulları diye savunma yapın. Ceza verirlerse de dava açarsınız. promosyonu kesebilirler.

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