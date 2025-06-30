Maaş haczi ve Disiplin Soruşturması

Banka Avukatı,Adliye de Memur olan eşime(Tutar yüksek ve banka yapılandırma sayısı kısıtlı olduğu için)ödeyemediğimiz kredi için maaş haczi göndermiş. Bu sadece 1/4 oranında Maaştan mı kesilir? Yoksa diğer promosyon,fazla mesai,giyim yardımı VB..ücretlerden de 1/4 ü kesilir mi? Birde disiplin Soruşturması olacakmış? Bu ne anlama geliyor?

Banka Avukatı,Adliye de Memur olan eşime(Tutar yüksek ve banka yapılandırma sayısı kısıtlı olduğu için)ödeyemediğimiz kredi için maaş haczi göndermiş. Bu sadece 1/4 oranında Maaştan mı kesilir? Yoksa diğer promosyon,fazla mesai,giyim yardımı VB..ücretlerden de 1/4 ü kesilir mi? Birde disiplin Soruşturması olacakmış? Bu ne anlama geliyor?