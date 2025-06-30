Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Haziran 2025 12:18
KİT vs Araştırma Görevliliği

Herkese merhabalar,

Anonim olması için çok detay veremiyorum maalesef. Kendisi bir KİT kurumunda (petrol ve doğalgazla ilgili olandan) uzman yardımcısı olarak çalışıyor. Çalışmaya başlayalı da çok olmadı. İşinden ve maaşından memnun ancak hem mesai saatleri hem Ankara'da çalışmak (trafik, kiralar vs) biraz zorlanıyor. Şu an kendisi yüksek lisans yapıyor ve İzmir'de bir üniversitenin araştırma görevlisi ilanına başvuracak. Ayrıca kendisi çanakkaleli. Sınavı geçtiği takdirde geçiş yapıp yapmama konusunda şüpheleri ve bazı soruları var. Aşağıdaki konular özelinde yorumlarınızı bekliyoruz:

1- İzmir'de başvuracağı okul nispeten yeni açılmış bir okul. (Ege, Dokuz Eylül vs değil). Akademik gelişim açısından şüpheleri var bu yüzden. Ayrıca 50/d'li olma konusunda da soru işaretleri var (sınavdan sonra bu kadro meselesini konuşacak ve eğer kadro açılmaz derlerse geçiş yapmayacak muhtemelen). Kadro meselesini çözdüğü takdirde küçük bir üniversitede araştırma görevlisi olmak kendisini sıkar mı? (ODTÜ mezunu)

2- BOTAŞ'ta yaptığı işi seviyor ancak bir noktadan sonra tekrara düşeceği ve gelişime kapanacağından korkuyor. Henüz yeni olduğu için uzmanlaşma konusunu da bilmiyor. BOTAŞ'ta bir konua uzmanlaşıp sonrasında özel sektöre (mesela petrol üretim şirketleri, rafineriler vs) yüksek maaşlarla geçebilir mi? Bu şekilde bir kariyer yolu mümkün mü yoksa bu şans işi mi?

3- Ankara'da çalışıp uzmanlaşıp sonrasında emeklilikte rahat yaşamak için zenginleşmeye çalışmak yerine halihazırda küçük kasabada (menemen, foça vs) araştırma görevliliği yapmak daha mı makbuldür? Hem kendine ayıracağı zaman bakımından, hem memlekete yakın olma bakımından, hem de sevdiği işi yapma bakımından (akademi her zaman daha çok ilgisini çekti zira, ancak argörlük tam akademi sayılmaz).

4- Biliyorsunuz KİT maaşları argörlük maaşlarından bi %20-30 daha fazla. Bu maaş farkı İzmir'de yaşayacağı rahata değer mi? Değmez ise argör olarak ek gelir elde edebilir mi? (Projeler vs)

Şimdilik bu kadar. Yorumlar için teşekkür ederim şimdiden.


apodeka10
Aday Memur
30 Haziran 2025 12:21

+ 1 soru: Arkadaşım yüksek lisansın son senesinde. Bitirip sonrasında doktorasını da bitirip öğretim görevlisi olarak kadro kovalasa daha mı iyi olur? Bu en az 5 sene daha Ankara'da çalışması manasına gelecek. Mantıklı bir karar mı?

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