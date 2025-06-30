Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Haziran 2025 12:26
2026 Ocak Memur Zam Oranı %15'i Geçmeyecektir!

2026 Ocak Memur Zam Oranı %15'i Geçmeyecektir!


Akademik7224
Genel Müdür
30 Haziran 2025 12:29

Ben %3.5 + %3.5 / %2 + %2 olacağını düşünüyorum. Toplu sözleşmeyi de konuşmalıyız diye düşünüyorum.


Kalet
Daire Başkanı
30 Haziran 2025 12:31

Ocak toplu sözleşme oranı yüksek belirlenirse; yine işçi ve bağkur emeklisi öter; memur emeklisi öz evlat da biz üvey evlat mıyız diyerek.


Akademik7224
Genel Müdür
30 Haziran 2025 12:33

Bütçeye en büyük yükü memurlar ve emekliler oluşturuyor. Dolayısıyla, dezenflasyon programında yüklü zam beklemek maalesef hayalden öteye geçmez. Allah memurların yardımcısı olsun.

Kalet, 4 saat önce

Ocak toplu sözleşme oranı yüksek belirlenirse; yine işçi ve bağkur emeklisi öter; memur emeklisi öz evlat da biz üvey evlat mıyız diyerek.


Kalet
Daire Başkanı
30 Haziran 2025 12:37

zaten yüklü belirlenmesin. Ocak 2024'te verilen yüzde 15 işçi ve bağkur emeklisine olduğu gib kaldı, memur emeklisi ise o yüzde 15'ten olduğu gibi yararlanamadı. Bizim toplu sözleşmemiz zaten fazla alan KAMU İŞÇİSİ EMEKLİSİNE yaradı.

Akademik7224, 4 saat önce

Bütçeye en büyük yükü memurlar ve emekliler oluşturuyor. Dolayısıyla, dezenflasyon programında yüklü zam beklemek maalesef hayalden öteye geçmez. Allah memurların yardımcısı olsun.


Akademik7224
Genel Müdür
30 Haziran 2025 12:38

Memur emeklisine verilmesi gereken asıl hak seyyanen zamdır, o da önümüzdeki seçime kalır bir ihtimal...

Kalet, 4 saat önce

zaten yüklü belirlenmesin. Ocak 2024'te verilen yüzde 15 işçi ve bağkur emeklisine olduğu gib kaldı, memur emeklisi ise o yüzde 15'ten olduğu gibi yararlanamadı. Bizim toplu sözleşmemiz zaten fazla alan KAMU İŞÇİSİ EMEKLİSİNE yaradı.


m.r_f
Şube Müdürü
30 Haziran 2025 12:49

Durun hele bi temmuz zamcığını alalım, altı ay sonrasına bu ne hesabı kitabı :D


yellow2578
Memur
30 Haziran 2025 12:56

yav geçse ne olur geçse geçse 1 puan daha geçer oda kimsenin işine gelmez


Kalet
Daire Başkanı
30 Haziran 2025 13:04

Temmuz 2024'teki zam oranı belirlenirken memur emeklisinin ocakta aldığı yüzde 15 hesaba katıldı; yüzde 15 ile ocak-temmuz 2024 arasında oluşan enflasyon arasındaki fark kadar zam aldı. KAMU İŞÇİSİ EMEKLİSİ ise o dönemki enflasyon zammını olduğu gibi cebe indirdi. Memur emeklisinin oradan da alacağı var.

Akademik7224, 4 saat önce

Memur emeklisine verilmesi gereken asıl hak seyyanen zamdır, o da önümüzdeki seçime kalır bir ihtimal...


genegel
Genel Müdür
30 Haziran 2025 13:38

% 15 çok iddali olmuş ben %10 u bile zor görürüz düşüncesindeyim.


impostor
Şube Müdürü
30 Haziran 2025 15:02

Bence de, her ay eksi çıkacak artık enflasyon

genegel, 3 saat önce

% 15 çok iddali olmuş ben %10 u bile zor görürüz düşüncesindeyim.

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