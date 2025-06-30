KOMİSYON BAŞKANININ "HAYIRLISI OLSUN ARTIK" DEMESİ

Merhaba

Girmiş olduğum mülakatta kendimi tanıtırken sesim yüksek ve gürdü, sesim odada yankılandı. Durum böyle olunca komisyondaki bayan görevli, komisyon başkanına (emniyet müdürüne) dönerek tebessüm etti ve başını öne salladı. Abimin polis memuru olması nedeniyle bu mesleğe istekli ve hevesli olduğumu, şu anda yapmış olduğum işi polis olana kadar tercih ettiğimi, sizde uygun görürseniz polis olmayı çok istiyorum efendim diyerek vurguladım.

Önce abimin nerde çalıştığını sordular daha sonra kaçıncı dönem mezunu olduğunu sordular. Daha sonra kart çek dediler.

Soruyu cevapladım ama "Bu kadar mı cevabın" dedi psikolog. Bende "bilgilerim bu şekildedir efendim arz ederim" dedim.

Emniyet müdürü sana bir kaç soru soracağım o zaman dedi ve sordu. Kendimden emin şekilde cevapladım. Bes sorudan bir tanesini bilemedim gözlerinin içine bakıp "Bilmiyorum efendim" dedim. Tekrar soru sordu cevap verdim tamam bu kadar yeterli "Hayırlısi olsun artık" dedi.

Sağolun efendim diyerek kapıya yöneldim. Kapıyı açtım komisyona döndüm baş selamı verdim hepsi zaten odadan çıkana kadar beni izliyormuş hepsi baş selamımı aldı.

Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim iyi günler.