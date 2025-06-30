KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


30 Haziran 2025 12:31
KOMİSYON BAŞKANININ "HAYIRLISI OLSUN ARTIK" DEMESİ

Merhaba

Girmiş olduğum mülakatta kendimi tanıtırken sesim yüksek ve gürdü, sesim odada yankılandı. Durum böyle olunca komisyondaki bayan görevli, komisyon başkanına (emniyet müdürüne) dönerek tebessüm etti ve başını öne salladı. Abimin polis memuru olması nedeniyle bu mesleğe istekli ve hevesli olduğumu, şu anda yapmış olduğum işi polis olana kadar tercih ettiğimi, sizde uygun görürseniz polis olmayı çok istiyorum efendim diyerek vurguladım.

Önce abimin nerde çalıştığını sordular daha sonra kaçıncı dönem mezunu olduğunu sordular. Daha sonra kart çek dediler.

Soruyu cevapladım ama "Bu kadar mı cevabın" dedi psikolog. Bende "bilgilerim bu şekildedir efendim arz ederim" dedim.

Emniyet müdürü sana bir kaç soru soracağım o zaman dedi ve sordu. Kendimden emin şekilde cevapladım. Bes sorudan bir tanesini bilemedim gözlerinin içine bakıp "Bilmiyorum efendim" dedim. Tekrar soru sordu cevap verdim tamam bu kadar yeterli "Hayırlısi olsun artık" dedi.

Sağolun efendim diyerek kapıya yöneldim. Kapıyı açtım komisyona döndüm baş selamı verdim hepsi zaten odadan çıkana kadar beni izliyormuş hepsi baş selamımı aldı.

Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim iyi günler.

Çok Yazılan Konular

Mülakata girenler anılarını paylaşabilir mi?Mit koruma memurluğuÇarpraz bağ ameliyatı Pomem için engel mi?Tiriod kan değerleri sonuçları32. dönem sözlü mülakat anıları

Sözlük

uzaktan bakmak 1 ilker ayrık 1 Çalışmadan Sınava Girmek 2 bi mola radyo yayını 11 baba sevgisi eksik çocuklar 1 Sevmek 1 ekmek arasına konabilecek yiyecekler 1 Kriminoloji 1 günaydın sözlük 1 crops35 1

Son Haberler

Hatay'da orman yangını yerleşim yerine sıçradıMersin'de 3 genç, oto yıkama dükkanında ölü bulunduCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıKılıçdaroğlu Paylaşımı Başını Yaktı: Görevden Aldı!Anne-kız aynı anda mezun oldu, şimdi klinik açacaklar

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!