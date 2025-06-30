Temmuz 2024'te yapılan haksızlık ve memur emeklisine verilmeyen seyyanen zam.

Göz Göre Göre Yapılan Hesap Oyunu: Enflasyon Farkı Aldatmacası

Asıl can yakıcı ve teknik olarak anlatılması gereken haksızlık ise Temmuz zammının hesaplanma şeklinde yatıyor. Lütfen dikkatle okuyun, çünkü adeta bir matematik oyunuyla hakkımız gasp ediliyor.

Basit bir örnekle durumu özetleyelim:

Ocak-Temmuz 2024 arası 6 aylık enflasyonun %25 olduğunu varsayalım. (Rakam temsili, önemli olan mantık).

Memur Emeklisi Ali Bey: Ocak ayında %15 zam almıştı. Temmuz'da maaşı şöyle hesaplandı:

Ali Bey'in maaşına sadece %10'luk fark yansıtıldı. Ocak'ta aldığı zam adeta "borç" gibi düşüldü.

Kamu İşçisi Emeklisi (SSK/Bağ-Kur) Veli Bey: Onun hesabı ise olması gerektiği gibi yapıldı:

Veli Bey'in maaşına 6 aylık enflasyonun tamamı olan %25 doğrudan yansıtıldı.

Sonuç?

Aynı enflasyon ortamında yaşayan iki emekliden biri, sırf "memur emeklisi" olduğu için enflasyonun sadece bir kısmını alabiliyor. Bu durum, Anayasa'nın eşitlik ilkesine tamamen aykırıdır ve adil değildir. Sorun, diğer emekli gruplarının hak ettiğini alması değil, bizim hakkımızın sistematik olarak kırpılmasıdır.

Ne Yapmalıyız?

Bilinçlenmeli ve Anlatmalıyız: Bu hesap oyununu, bu çifte standardı her platformda, ailemize, çevremize ve milletvekillerimize anlatmalıyız.

CİMER'e Yazmalıyız: "Memur emeklisine seyyanen zam verilmemesi ve enflasyon farkı hesaplamasındaki adaletsizliğin giderilmesi" talebiyle CİMER'e sürekli yazarak gündem oluşturmalıyız.

Sendikalara Baskı Kurmalıyız: Emekli sendikalarını ve konfederasyonları daha aktif olmaya, bu konuda hukuki yollara başvurmaya ve kamuoyu oluşturmaya zorlamalıyız.

Sosyal Medyayı Kullanmalıyız: gibi etiketlerle yaşadığımız mağduriyeti duyurmalıyız.

Yılların emeğinin karşılığı bu olmamalı. Hakkımız olanı sadaka gibi değil, onurlu bir şekilde almak için birlikte hareket etmekten başka çaremiz yok.

Saygılarımla...