Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Haziran 2025 13:06
Temmuz 2024'te yapılan haksızlık ve memur emeklisine verilmeyen seyyanen zam.

Temmuz 2024'teki zam oranı belirlenirken memur emeklisinin ocakta aldığı yüzde 15 hesaba katıldı; yüzde 15 ile ocak-temmuz 2024 arasında oluşan enflasyon arasındaki fark kadar zam aldı. ZATEN FAZLA ALAN KAMU İŞÇİSİ EMEKLİSİ ise o dönemki enflasyon zammını olduğu gibi cebe indirdi.


Kalet
Daire Başkanı
30 Haziran 2025 13:07

Bu konuyu unutturmayın arkadaşlar. Her platformda dile getirin.


Kalet
Daire Başkanı
30 Haziran 2025 13:11

Göz Göre Göre Yapılan Hesap Oyunu: Enflasyon Farkı Aldatmacası

Asıl can yakıcı ve teknik olarak anlatılması gereken haksızlık ise Temmuz zammının hesaplanma şeklinde yatıyor. Lütfen dikkatle okuyun, çünkü adeta bir matematik oyunuyla hakkımız gasp ediliyor.

Basit bir örnekle durumu özetleyelim:

Ocak-Temmuz 2024 arası 6 aylık enflasyonun %25 olduğunu varsayalım. (Rakam temsili, önemli olan mantık).

Memur Emeklisi Ali Bey: Ocak ayında %15 zam almıştı. Temmuz'da maaşı şöyle hesaplandı:

Ali Bey'in maaşına sadece %10'luk fark yansıtıldı. Ocak'ta aldığı zam adeta "borç" gibi düşüldü.

Kamu İşçisi Emeklisi (SSK/Bağ-Kur) Veli Bey: Onun hesabı ise olması gerektiği gibi yapıldı:

Veli Bey'in maaşına 6 aylık enflasyonun tamamı olan %25 doğrudan yansıtıldı.

Sonuç?

Aynı enflasyon ortamında yaşayan iki emekliden biri, sırf "memur emeklisi" olduğu için enflasyonun sadece bir kısmını alabiliyor. Bu durum, Anayasa'nın eşitlik ilkesine tamamen aykırıdır ve adil değildir. Sorun, diğer emekli gruplarının hak ettiğini alması değil, bizim hakkımızın sistematik olarak kırpılmasıdır.

Ne Yapmalıyız?

Bilinçlenmeli ve Anlatmalıyız: Bu hesap oyununu, bu çifte standardı her platformda, ailemize, çevremize ve milletvekillerimize anlatmalıyız.

CİMER'e Yazmalıyız: "Memur emeklisine seyyanen zam verilmemesi ve enflasyon farkı hesaplamasındaki adaletsizliğin giderilmesi" talebiyle CİMER'e sürekli yazarak gündem oluşturmalıyız.

Sendikalara Baskı Kurmalıyız: Emekli sendikalarını ve konfederasyonları daha aktif olmaya, bu konuda hukuki yollara başvurmaya ve kamuoyu oluşturmaya zorlamalıyız.

Sosyal Medyayı Kullanmalıyız: gibi etiketlerle yaşadığımız mağduriyeti duyurmalıyız.

Yılların emeğinin karşılığı bu olmamalı. Hakkımız olanı sadaka gibi değil, onurlu bir şekilde almak için birlikte hareket etmekten başka çaremiz yok.

Saygılarımla...


impostor
Şube Müdürü
30 Haziran 2025 13:22

Işçiler AKP'li zaten neden onlara vermesin bir acayipsiniz, düz memurun AKP'ye ne faydası var niye sana fazladan zam versin adam tabi ki işçiye bol kepçeden dağıtacak. Kimi kime şikayet ediyorsunuz he cimere yazın bir de.


Kalet
Daire Başkanı
30 Haziran 2025 13:33

Sen yaz da dayı, varsın sonuç alama. Bir zulme engel olamıyorsanız, onu duyurun.

impostor, 3 saat önce

Işçiler AKP'li zaten neden onlara vermesin bir acayipsiniz, düz memurun AKP'ye ne faydası var niye sana fazladan zam versin adam tabi ki işçiye bol kepçeden dağıtacak. Kimi kime şikayet ediyorsunuz he cimere yazın bir de.


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
30 Haziran 2025 13:54
Yüzbinlerce memur emeklisi uyuyor ve hiçbirşey yapmıyor! Vallahi pessss

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
30 Haziran 2025 13:56
Memur emeklisine memura verilen SEYYANEN ZAM verilmeden adalet sağlanmaz. Hiçbir memur da 65 ten önce emekli falan OLMAZ

iras
Genel Müdür
30 Haziran 2025 14:32

Emekli memur her ay 16 bin TL eksik alıyor önümüzdeki ay 18400 olacak eksik tutar

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