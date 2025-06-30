Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Haziran 2025 13:10
Meb Lojman Konusu
Ybo okulunda çalışan bir öğretmen lojmanda 5 yıl ve üzeri kalsa dahi lojmandan çıkarılma durumu nedir ? Bu öğretmene görev tahsisli lojman verilebilir mi ?

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