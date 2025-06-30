Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
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30 Haziran 2025 14:06
Belediye dilekçe

Arkadaşlar belediye ye kurumlar arası geçiş düşünüyorumda dilekçe mi elden mi vermem gerekiyor yoksa posta ile yollasamda olıyor mu


hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Haziran 2025 14:54

Nereden ilettiğinizin bir önemi yok. Önemli olan dilekçenize cevap verilip verilmeyeceği. Eğer böyle bir ihtimal varsa yani bu geçişi yapabilecekseniz dilekçe formalite. Ancak böyle bir ihtimaliniz yoksa dilekçe vermeden önce kurumla görüşün ne düşündükleri hakkında.

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