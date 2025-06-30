Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Haziran 2025 14:39
Aile mazeret sekmesi açık değil

Arkadaşlar merhaba eşimin il içi tayini çıktı fakat ilişik kesmedi ben de aynı ildeyim mazeret yapacağımı onun ilçesine şu an başvuru ekranı açılmıyor. 30 haziranda başlaması lazım. Sekme neden açılmıyor olabilir eşimin ilişik kesip yeni okulda başlaması mı lazım illa?


deryaarbas
Şef
30 Haziran 2025 14:41
hocam benim de açık değil, hata veriyor, genel bir sorun sanırım.

bahçesaray
Şef
30 Haziran 2025 16:08
açıldı
Toplam 2 mesaj

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