Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


30 Haziran 2025 14:58
Şanlıurfa eğitim ve araştırma
sosyal çalışmacı olarak iller arası tayinle tercih vermeyi düşünüyorum. Bilgi verecek olan var mı orda çalışan?

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