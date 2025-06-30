Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


30 Haziran 2025 15:47
Teiaş Bölgelerdeki Sosyal Sorunlar

Teiaş tüm bölgelerde sosyallikten uzak görünüyor, herhangi bir çalışması olan Bölge varmı acaba

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