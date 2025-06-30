Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Haziran 2025 16:04
SGK çıkış gözüküyor? Görevden uzaklaştırma

Arkadaşlar 1 yıldan fazladır görevden uzaklaştırma aldım. Nisan ayında e devlette SGK dan çıkış tarihi gözüküyor. Fakat Mayıs ve haziran aylarinda hem maaşımin 2/3 si yatMaya devam ettim hem sigorta(15 gün). Bunun sebebi ne olabilir? Bana tebliğ edilen birşey de olmadı.

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