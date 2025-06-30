Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
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30 Haziran 2025 16:21
Belediyelerde çalışan 657 'ye tabi memur

Belediyede 657 sayılı kanuna tabi çalışan memur, maaş ödemeleri her ayın 15'inde kök maaş, daha ileriki günlerde diğer ödemeler şeklinde olduğu dile getiriliyor. Bu yatacak kök maaş Hazine bakanlığından gönderildiğinden belediyenin mali durumuna bağlı olmaksızın her ayın 15'inde sorunsuz bir şekilde maaş alınabilmekte midir?

Yani belediyelere geçiş yaparken mali durumuna dikkat etmek gerekli midir? Maaşların geç yatma durumuyla karşılaşanlar var mıdır?

Olası bir parti değişikliğinde memurlar bundan nasıl etkilenir?


Kanunyönetme
Aday Memur
30 Haziran 2025 17:03

Evet bunu bende merak ediyorum.


esenö
Memur
30 Haziran 2025 19:06

Devletteki tüm memurların maaşı aynıdır,kurumlarda ek ödeme olur .beledıyelerde sds vardır .yasal sınır üst 11 bındır .bunu genelde Akp li beledıyeler verir .akp li beledıyerde ikeamıye genelde yok .chp li beledıyeler 11-25 bın arası sds verir.2-4 tane de 5-10 bın arası ikramiye verir. Beleıdyeler vermeye de bilir başkana bağlı . Maaş ve ek ödemeler maaşla birlikte yatar

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