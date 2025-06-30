Belediyelerde çalışan 657 'ye tabi memur

Belediyede 657 sayılı kanuna tabi çalışan memur, maaş ödemeleri her ayın 15'inde kök maaş, daha ileriki günlerde diğer ödemeler şeklinde olduğu dile getiriliyor. Bu yatacak kök maaş Hazine bakanlığından gönderildiğinden belediyenin mali durumuna bağlı olmaksızın her ayın 15'inde sorunsuz bir şekilde maaş alınabilmekte midir?

Yani belediyelere geçiş yaparken mali durumuna dikkat etmek gerekli midir? Maaşların geç yatma durumuyla karşılaşanlar var mıdır?

Olası bir parti değişikliğinde memurlar bundan nasıl etkilenir?