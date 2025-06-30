Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
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30 Haziran 2025 16:37
engelli devlet memuru tayini
çevre mühendisi olarak milli savunma bakanlığına bağlı hava kuvvetleri komutanlığına atandım . ortopedik diz üstü ampute engelim olduğu için bazı işlerimi kendim yapamaktayım kaldığım yer ile de alakalı bazı kişisel bakımlarımı ve market alışverişlerimi yapamamaktayım . dilekçe hakkım hakkında üstlerimle konuştum personel başkanlığından bir kişi aday memur süresini beklemem gerektiğini söyledi. engelliler hakkında msb ve devlet memurları yönetmeliğinde kısıtlayıcı sebepleri yok sayacağı yazıyor . aday memurluk süresi dilekçe hakkı , tayin yerdeğişikliği için zorunlu mudur?

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