Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Haziran 2025 16:44
Meb memur taşra teşkilatı iller arası başvuru

meb memur taşra teşkilatı iller arası başvurusunda mebbiste sıkıntı yaşayan varmı. Başvuru ne yaptırıyor nede düzelme yaptırıyor.

Çok Yazılan Konular

Meslek Öğretmenleri Yaz Tatilinde Zorla Çalıştırılabilir mi?Proje okulu kararnameleri ne zaman gelir?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Okulda öğretmen üzerime yürüdüYıl olmuş 2025, okullarda hala adaletsizlikleri konuşuyoruz!?Amasya mi Tokat mı?6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)Ortaokulda sınıf rehber öğretmenliğini bırakabilir miyim?Uzman ve baş ogretmenlik ünvanlari online ve akademilerde yüz yuze egitimden sonra verilecekEnflasyonun altında ücret artışı şaka gibi

Sözlük

uzaktan bakmak 1 güne bir söz bırak 4 edimsellik 2 mini etek 1 hiçbir şey olmamış gibi davrananlar 5 Paşa Gönül Şarkıları 4 ne hale geldik 3 beyin okuma makinesi 1 peru 1 avarya 1

Son Haberler

Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi bilirizAtalay: Zam Görüşmelerinde Bir Arpa Boyu Yol AlamadıkSeferihisar'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle tahliye edildiDolar günü düşüşle kapattı57 Yıllık Sanat Tehlikede: Çırak Yetişmiyor, Sektör Can Çekişiyor!

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!