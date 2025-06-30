Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : supporters.


30 Haziran 2025 16:52
tekirdağ şehir hastanesi tibbi onkoloji bölümü sevkli hastaların hepsini yeni vaka almıyoruz

diyerek muayene etmeden geri gönderiyor

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