Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Haziran 2025 16:53
Eşim Geçiçi İşe Başladığında Aile Yardımı

Eşim önümüzdeki ay 4 aylığına geçici süreli işe başlayacak bu durumda 4 ay için Aile Yardımı almamam mı gerekiyor yoksa geçici olduğu için almaya devam edebilir miyim ?


E.Kayı Han
Editor
30 Haziran 2025 17:04

Sigorta yapılacaksa yardım alamazsınız.

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