KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan


30 Haziran 2025 17:20
ÖSYM Merkezi Atamasından Sağlık Bakanlığına Geçiş

Merhaba,

10-17 Temmuz ÖSYM merkezi atamasında atanırsam, Eylül-Ekim'deki Sağlık Bakanlığı atamasına başvurmak için istifa edip Sağlık Bakanlığına atanabilir miyim? Araştırdım ama net bir bilgi bulamadım bu konuda.

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