Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Haziran 2025 17:48
Geçici görev bitimi ilişik kesme

benim geçici görev 08.07.2025 tarihinde bitiyor uzatak için dilekçe yazmıştım ama kurum 8ine kadar cevap gelmezse ilişik keseriz diyorlar var mıdır böyle durum ?

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