Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Haziran 2025 18:04
Merhaba taşıt ev icra Hk.

8-10 tane icram var. maaşımdan 1/4 oranında kesiliyor. Hepsi sıraya girdi. Ziraat bankasında 1 kredim vardı. icra taahhütnamesi ile ile bankada icra dosyası açılmadan yapılandırdım. Fakat ödeyemedim 90 gün gecince icraya geçti diye mesaj geldi. tek imza attığım bankadaki bu evrak. Tazyik hapsi alır mıyım?


Suleymanbey
Memur
30 Haziran 2025 18:16
bildiğim kadarıyla avukat size ödeme yapacağım diye bir belge imzalatir ve ödeme yapmazsanız hapis olur

Zeytun31
Şef
30 Haziran 2025 18:18
banka memuru imzalattı. birde tazyik hapsi için kesinleşmiş icra olmalı diye biliyorum.
Suleymanbey, 2 saat önce
bildiğim kadarıyla avukat size ödeme yapacağım diye bir belge imzalatir ve ödeme yapmazsanız hapis olur
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