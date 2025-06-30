Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


30 Haziran 2025 18:16
Sağlık Bakanlığında Çalışan Çocuk Gelişimciler

devlet hastanesinde çalışan çocuk gelişimciler tam olarak nelerle ilgileniyorlar ? atanmış çocuk gelişimciler bilgi verirse çok sevinirim. şimdiden teşekkür ederim


jackreacher52
Aday Memur
30 Haziran 2025 19:30

yan gelip yatıyolar, şef ve müdürüne kahve yetiştirmekle ilgileniyorlar

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