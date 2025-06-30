KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan


30 Haziran 2025 18:40
Hemşirelik Eylül Ataması (Atanır mıyım ?)

Merhabalar Hemşirelik 75.4 puan 15400 sıralama ile İstanbul ve Ankara harici atanabilir miyim ? ( Bursa, Bolu, Balıkesir, Eskişehir, Yalova önceliğim.) Yaşadığım şehirdeki Üniversite Hastanesine de başvurdum. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim ?

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