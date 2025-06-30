Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Haziran 2025 19:35
2828 kanunu

ya bu kanunla atanan biri var mı ne oluyor nasıl ilerliyor bu süreç

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